La Lotería de Medellín no se juega hoy debido a un cambio en su programación habitual por coincidir con un día festivo, lo que obligó a las autoridades a reprogramar el sorteo para garantizar su correcto desarrollo. Como es costumbre, este sorteo se realiza los viernes en la noche, pero en este caso fue trasladado excepcionalmente. La nueva fecha establecida es el sábado de esta misma semana, manteniendo el horario aproximado de las 11:00 p.m. Este tipo de modificaciones no altera el desarrollo ni los premios del sorteo, solo cambia el día en que se lleva a cabo. Es importante que los jugadores estén atentos a estos anuncios para evitar confusiones. La decisión responde también a temas logísticos y operativos durante los feriados. Pese al cambio, la expectativa de los participantes se mantiene. El sorteo se realizará con total normalidad en su nueva fecha.

Así se jugó el último sorteo de la Lotería de Medellín. (Video: Lotería de Medellín)