La Lotería de Boyacá se jugó el sábado 7 de febrero en Colombia. Si estuviste interesado en seguir la transmisión de este evento, deberás conectarte a la señal abierta de Canal Trece, empresa con los derecho s para televisarlo. Este evento también se pudo ver por las plataformas de Facebook y YouTube de la Lotería de Boyacá. Este sorteo, como todos los sábados, arrancó desde las 10:40 p.m. (horario en Colombia, Perú y Ecuador). ¿No tuviste cómo seguir en vivo la transmisión del sorteo de este fin de semana? No te preocupes, Depor te ofrece todos los detalles y la información del premio mayor del boleto.

Lotería de Boyacá: resultados del sábado 7 de febrero

Número ganador: 5619

Serie: 138

La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en Colombia. (Video: Loterías de Boyacá)