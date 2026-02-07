La Lotería de Boyacá se jugó el sábado 7 de febrero en Colombia. Si estuviste interesado en seguir la transmisión de este evento, deberás conectarte a la señal abierta de Canal Trece, empresa con los derechos para televisarlo. Este evento también se pudo ver por las plataformas de Facebook y YouTube de la Lotería de Boyacá. Este sorteo, como todos los sábados, arrancó desde las 10:40 p.m. (horario en Colombia, Perú y Ecuador). ¿No tuviste cómo seguir en vivo la transmisión del sorteo de este fin de semana? No te preocupes, Depor te ofrece todos los detalles y la información del premio mayor del boleto.
Lotería de Boyacá: resultados del sábado 7 de febrero
- Número ganador: 5619
- Serie: 138