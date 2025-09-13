Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en Colombia. (Diseño: Depor)
La  se jugará EN VIVO y EN DIRECTO, este sábado 13 de septiembre en . Si estabas interesado en seguir la transmisión de este evento, deberás conectarte a la señal abierta de Canal Trece, empresa con los derechos para televisarlo. Este evento también se podrá ver por las plataformas de Facebook y YouTube de la . Este sorteo, como todos los sábados, comenzará a las 10:40 p.m. (horario en Colombia, Perú y Ecuador). ¿No tienes cómo seguir en vivo la transmisión del sorteo de este fin de semana? No te preocupes, Depor te ofrecerá todos los detalles y la información del premio mayor del boleto. ¡Mucha suerte!

Lotería de Boyacá: resultado del sábado 13 de septiembre

Número ganador: Por confirmar

Serie: Por confirmar

Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en Colombia. (Video: Lotería Boyacá)
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

