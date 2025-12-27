Resultados de Lotería de Boyacá EN VIVO, sábado 27 de diciembre: ganadores y premio mayor de último sorteo

La Lotería de Boyacá se jugará este sábado 27 de diciembre en Colombia. Si estás interesado en seguir la transmisión de este evento, deberás conectarte a la señal abierta de Canal Trece, empresa con los derecho s para televisarlo. Este evento también se pudo ver por las plataformas de Facebook y YouTube de la Lotería de Boyacá. Este sorteo, como todos los sábados, comenzó desde las 10:40 p.m. (horario en Colombia, Perú y Ecuador). ¿No tienes cómo seguir en vivo la transmisión del sorteo de este fin de semana? No te preocupes, Depor te ofrece todos los detalles y la información del premio mayor del boleto. ¡Mucha suerte!

Lotería de Boyacá: resultado del sábado 27 de diciembre

Número ganador: ----

Serie: ---

