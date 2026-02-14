La EN VIVO | EN DIRECTO se jugará este sábado 14 de febrero en . Si estás interesado en seguir la transmisión de este evento, deberás conectarte a la señal abierta de Canal Trece, empresa con los derechos para televisarlo. Este evento también se podrá ver por las plataformas de Facebook y YouTube de la Lotería de Boyacá. Este sorteo, como todos los sábados, arrancará desde las 10:40 p.m. (horario en Colombia, Perú y Ecuador). ¿No tienes cómo seguir en vivo la transmisión del sorteo de este fin de semana? No te preocupes, Depor te ofrece todos los detalles y la información del premio mayor del boleto.

Lotería de Boyacá: resultados del sábado 14 de febrero

  • Número ganador: Pendiente
  • Serie: Pendiente
La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en Colombia. (Video: Lotería de Boyacá)
