La se jugará EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING este martes 17 de febrero en . Si estás interesado en seguir la transmisión de este evento, deberás conectarte a los diversos canales que cuentan con los derechos de televisación. Este evento también se pudo ver por las plataformas de Facebook y YouTube de la . Este sorteo, como todos los martes, comenzará a las 11:00 p.m. (horario en Colombia, Perú y Ecuador). ¿No tienes cómo seguir en vivo la transmisión del sorteo de hoy? No te preocupes, Depor te ofrece todos los detalles y la información del premio mayor del boleto.

Lotería de la Cruz Roja: resultados del martes 17 de febrero

  • Número ganador: Por confirmar
  • Serie: Por confirmar
La Lotería de la Cruz Roja se juega todos los martes en Colombia. (Video: Lotería de la Cruz Roja)
