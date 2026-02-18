La Lotería de Manizales EN VIVO y EN DIRECTO, se jugará una vez más este miércoles 18 de febrero en Colombia. Si estás interesado en seguir la transmisión de este evento, deberás conectarte a los canales oficiales de la Lotería de Manizales, disponible en YouTube y Facebook. Este sorteo, como todos los miércoles, comenzará a las 11:00 p.m. (horario en Colombia, Perú y Ecuador). ¿No tienes cómo seguir en vivo la transmisión del sorteo de este miércoles? No te preocupes, Depor te ofrece todos los detalles y la información del premio mayor del boleto. ¡Mucha suerte!

La Lotería de Manizales se juega todos los miércoles en Colombia. (Video: Lotería de Manizales)

Lotería de Manizales: resultado y números del miércoles 18 de febrero

Número ganador: Por confirmar

Serie: Por confirmar