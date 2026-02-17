¡Tú puedes ser el próximo afortunado! La Lotería del Huila se jugará EN VIVO y EN DIRECTO, este martes 17 de febrero en Colombia. Si estás interesado en seguir la transmisión de este evento, deberás conectarte a los diversos canales que cuentan con los derechos de televisación. Este evento también se pudo ver por las plataformas de Facebook y YouTube de la Lotería del Huila. Este sorteo, como todos los martes, comenzará a las 10:30 p.m. (horario en Colombia, Perú y Ecuador). ¿No tienes cómo seguir en vivo la transmisión del sorteo de hoy? No te preocupes, Depor te ofrece todos los detalles y la información del premio mayor del boleto.

Lotería del Huila: resultados del martes 17 de febrero

Número ganador: Por confirmar

Serie: Por confirmar

La Lotería del Huila se juega todos los martes en Colombia. (Video: Lotería del huila)