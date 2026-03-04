Local CO 

Sorteo Sinuano Día / Noche EN VIVO: resultados y números ganadores en Colombia de hoy miércoles 4 de marzo

El Sorteo Sinuano Día / Noche tendrá una nueva edición este miércoles 4 de marzo en Colombia. Te presentamos los resultados y números ganadores en este minuto a minuto de Depor.

Resultados del Sinuano día y noche de hoy | Foto: difusión
11:49

SORTEO SINUANO |   ¿Qué es el 'Sinuano Día'?

El 'Sorteo Sinuano Día' es una lotería que se juega en Colombia, específicamente en la región de la Costa Caribe, incluyendo los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia, Sucre, y el departamento del Atlántico. Este sorteo se lleva a cabo todos los días, de ahí su nombre 'Sinuano Día'.

11:49

La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en Colombia, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares.

11:48

¡Te damos la bienvenida a este minuto a minuto de Depor! Este miércoles 4 de marzo se celebra una nueva edición del ‘Sorteo Sinuano’ en Colombia, por lo que en la siguiente nota te mantendremos al tanto de la última hora del evento, así como de todos los resultados.

