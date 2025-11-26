Local CO
Resultados del Sorteo Sinuano Día / Noche EN VIVO, miércoles 26 de noviembre: números ganadores en Colombia
El Sorteo Sinuano Día / Noche (EN VIVO y EN DIRECTO) tendrá una nueva edición este miércoles 26 de noviembre en Colombia. Revisa los resultados y números ganadores en este minuto a minuto de Depor.
SORTEO SINUANO | ¿Qué es el 'Sinuano Noche'?
El 'Sorteo Sinuano Noche' es una lotería que se juega en Colombia, específicamente en la región de la Costa Caribe, incluyendo los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia, Sucre, y el departamento del Atlántico. Este sorteo se lleva a cabo todos los días, de ahí su nombre 'Sinuano Día'.