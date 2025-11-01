La Lotería de Boyacá se jugó este sábado 1 de noviembre en Colombia. Si estabas interesado en seguir la transmisión de este evento, debes conectarte a la señal abierta de Canal Trece, empresa con los derecho s para televisarlo. Este evento también se pudo ver por las plataformas de Facebook y YouTube de la Lotería de Boyacá. Este sorteo, como todos los sábados, comenzó desde las 10:40 p.m. (horario en Colombia, Perú y Ecuador). ¿No tienes cómo seguir en vivo la transmisión del sorteo de este fin de semana? No te preocupes, Depor te ofreció todos los detalles y la información del premio mayor del boleto. ¡Mucha suerte!

Lotería de Boyacá: resultado del sábado 1 de noviembre

Número ganador: 5119

Serie: 363

Lotería de Boyacá se juega en Colombia. (Video: Youtube)