Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en Colombia.

La se jugará este sábado 11 de octubre en . Si estás interesado en seguir la transmisión de este evento, debes conectarte a la señal abierta de Canal Trece, empresa con los derechos para televisarlo. Este evento también se podrá ver por las plataformas de Facebook y YouTube de la . Este sorteo, como todos los sábados, comenzará a las 10:40 p.m. (horario en Colombia, Perú y Ecuador). ¿No tenías cómo seguir en vivo la transmisión del sorteo de este fin de semana? No te preocupes, Depor te ofreció todos los detalles y la información del premio mayor del boleto. ¡Mucha suerte!

Lotería de Boyacá: resultado del sábado 11 de octubre

Número ganador: ----

Serie: ---

Resultados de la Lotería de Boyacá: ganadores y premio mayor del sorteo del sábado 04 de octubre
