pasará el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este martes 6 de octubre desde las 6:45 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con una hora menos en México. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en Argentina comenzará a las 8:45 p.m. y a la 1:45 a.m. del miércoles 7 en España. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! GOL Caracol TV es otro de los canales con derechos para televisar este partido en Colombia.

Colombia vs. Perú será televisado por GOL Caracol TV y Canal RCN. (Video: Selección Colombia)
Colombia vs. Perú será televisado por GOL Caracol TV y Canal RCN. (Video: Selección Colombia)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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