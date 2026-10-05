En el Nu Stadium (Miami, Florida, Estados Unidos), Perú vs. Colombia se enfrentarán en un nuevo amistoso internacional FIFA, pactado para este martes 6 de octubre. Revisa toda la información que necesitas saber de este encuentro, el cual será el último reto de la Selección Peruana en esta fecha FIFA y servirá para que Mano Menezes saque conclusiones pensando en el proceso clasificatorio para el Mundial 2030.

La Selección Peruana tendrá este martes una nueva oportunidad para reencontrarse con la victoria cuando enfrente a Colombia en Miami, en el cierre de su gira internacional por Norteamérica. El encuentro será uno de los últimos ensayos del equipo dirigido por Mano Menezes antes de continuar con su preparación rumbo a los próximos desafíos internacionales.

La ‘Bicolor’ llega a este compromiso con la necesidad de cambiar la imagen que dejó en su última presentación. Después del empate 1-1 ante México, el conjunto nacional cayó por 2-0 frente a Canadá en Montreal, por lo que ahora buscará cerrar esta fecha FIFA con un triunfo que permita recuperar confianza y darle otro impulso al proceso que encabeza el técnico brasileño.

Más allá del resultado, el partido también representará una nueva prueba para los futbolistas que vienen siendo observados por Menezes. El entrenador continúa evaluando alternativas y distintas piezas de cara al futuro de la selección, en una convocatoria que incluyó nombres con experiencia, pero también varios jugadores que buscan ganarse un lugar en esta nueva etapa.

Para la Selección Peruana, además, será importante mostrar una reacción desde el juego. Frente a Canadá, la ‘Blanquirroja’ tuvo dificultades para controlar el partido y terminó sufriendo una derrota clara, mientras que ante México había dejado algunas señales positivas durante varios pasajes. Por ello, el duelo en Miami servirá para medir cuánto puede mejorar el equipo en un escenario diferente y ante un rival de mayor exigencia.

Colombia aparece como el último obstáculo en esta serie de amistosos. El cuadro dirigido por Néstor Lorenzo tampoco llega después de conseguir un buen resultado, ya que perdió 1-0 ante Paraguay en Nueva Jersey. El conjunto cafetero había empatado 1-1 frente a México, por lo que también buscará cerrar esta ventana internacional con una victoria.

En la previa, Jhon Arias destacó justamente la importancia que tiene para Colombia terminar esta etapa con un resultado positivo. El mediocampista señaló que el equipo viene trabajando con la intención de imponerse ante Perú y consideró que una victoria puede ser determinante para dejar una última imagen favorable.

“Estamos trabajando para terminar venciendo, ganando, porque yo creo que es importante dejar esa última imagen”, comentó Arias. El futbolista colombiano también reconoció que todo comienzo de proceso puede ser complicado y sostuvo que un triunfo frente al equipo de Mano Menezes ayudaría a darle confianza al grupo de cara a lo que viene.

Perú vs. Colombia: ¿a qué hora juegan?

Perú vs. Colombia se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA este martes 6 de octubre desde las 6:45 p.m. en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos. El horario de inicio del encuentro será a las 8:45 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, a las 5:45 p.m. en México y a la 1:45 a.m. del miércoles 7 de octubre en España.

Perú vs. Colombia: ¿en qué canales ver el partido?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Colombia, esta estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales (América tvGO), por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Bicolor+ es otra opción en territorio peruano. Por otro lado, en Colombia se verá por GOL Caracol TV y Canal RCN. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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