VER Caracol TV EN VIVO, con Colombia vs. Bolivia por la jornada 9 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en el estadio Hernando Siles de La Paz. El equipo de Reinaldo Rueda necesita sumar tres puntos si quiere continuar en la parte alta de la tabla de posiciones de la competición, pero enfrente, tendrá a los 'verdes' que buscarán imponer su condición de local en la que brillan gracias a la altura.

El equipo cafetero se vuelve a juntar luego de conseguir el tercer lugar en la pasada Copa América. Luis Diaz y Juan Guillermo Cuadrado son las principales figuras que repiten en la nómina tras la competencia continental, pero también existen algunos regresos importantes como el de Radamel Falcao García y el de Juan Fernando Quintero.

Colombia vs. Bolivia: horarios y canales

Colombia: 15:00 / Caracol TV y Caracol TV Play

Perú: 15:00 / Movistar Plus canal 6 y 706

Ecuador: 15:00 / Canal del Fútbol

México: 15:00 / Sky Sports

Bolivia: 16:00 / Tigo Sports

Venezuela: 16:00 / TLV Sports

Argentina: 17:00 / TyC Sports

Chile: 16:00 / TNT Sports

Estados Unidos: 15:00 PST / Fox Sports

Los dirigidos por Rueda se entrenan desde el viernes pasado en Santa Cruz de la Sierra. Esto es parte del plan del comando técnico para que la altura no los afecte del todo y puedan desarrollar un partido en mejores condiciones.

Este miércoles, en la previa del encuentro, el estratega confirmó que el plantel viajará el mismo jueves a La Paz, donde se ubica el estadio Hernando Siles para afrontar el encuentro por la fecha triple de Eliminatorias.

“Todos creen que conocemos las características de estos juegos en calidad de visitante y en las condiciones de Bolivia en la Paz, ellos saldrán a buscar el partido y proponer. Nosotros a controlar y poner condiciones y ellos en su cancha y su estilo de juego y nosotros debemos hacer un juego muy inteligente y sorprender con transiciones para ganar la espalda del rival y ser contundentes”, explicó.

Rueda no supo hasta esta semana si podría contar con algunos de sus convocados. La Premier League fue uno de los torneos que puso peros al momento de ceder a sus futbolistas, esto podría haber afectado a Dávinson Sánchez (Tottenham), pero finalmente, pudo llegar a Bolivia para concentrar con el grupo.

“Ayer estuvo el equipo completo y se hizo muy buena práctica. Algunos tienen dos juegos y máximo tres, unos después de unas vacaciones y una Copa América y por lo que significado de la Copa América. Es difícil evaluarlos sin competir, cuando llegan de viaje y cuando tenemos un partido tan próximo es difícil evaluar su verdadero estado”, explicó Rueda.

El entrenador colombiano no tendría muchas sorpresas en su once inicial. No obstante, se dice que podría sorprender en el medio campo como en el ataque. Gustavo Cuellar y Radamel Falcao podrían ser noticia.

Ese será el enfrentamiento número 30 entre ambas selecciones, teniendo en cuenta que se han visto las caras en 12 oportunidades por clasificatorias a Copas del Mundo, 12 por Copa América y cinco más en partidos amistosos. El equipo nacional solo perdió uno de sus seis compromisos de Eliminatorias disputados en Bolivia y suma dos victorias consecutivas en el Estadio Hernando Siles.

La última vez que el combinado nacional visitó a Bolivia el resultado terminó 3-2 a favor de los entonces dirigidos por el argentino José Néstor Pékerman. Este partido se disputó el 24 de marzo de 2016 y los goles del equipo cafetero estuvieron a cargo de James Rodríguez, Carlos Bacca y Edwin Cardona. Para los locales anotaron Juan Carlos Arce y Alejandro Chumacero.

Colombia vs. Bolivia: posibles alineaciones

Colombia: David Ospina; Andrés Felipe Román, Dávinson Sánchez, Óscar Murillo, William Tesillo; Wilmar Barrios, Álex Mejía, Matheus Uribe; Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz y Miguel Ángel Borja.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Luis Haquín, Adrián Jusino, José Sagredo; Jeyson Chura, Erwin Saavedra, Fernando Saucedo, Juan Carlos Arce; Rodrigo Ramallo y Marcelo Martins.





