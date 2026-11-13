vs. se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión para todo el pueblo chileno, disponible en el servicio de Mega Go. Toma nota: no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV ni Fútbol Libre TV, páginas webs piratas. ¿En dónde se jugará? El partido tendrá lugar en , este viernes 13 de noviembre desde las 9:00 p.m. en horario de Chile y Argentina, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador. ¿Y dónde se podrá ver en Argentina? Este cruce será transmitido en suelo colombia vía Canal RCN y GOL Caracol TV. ¡Imperdible!

Chile vs. Colombia se enfrentan en amistoso internacional. (Video: FCF)
Chile vs. Colombia se enfrentan en amistoso internacional. (Video: FCF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC