transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, el amistoso internacional entre vs. ONLINE | GRATIS, a disputarse este viernes 13 de noviembre en el Olímpico Pascual Guerrero. ¿Qué otros canales transmitirán este partido del equipo dirigido por Néstor Lorenzo? Toma en cuenta que también se podrá ver por las señales de Canal RCN y GOL Caracol TV, canales disponibles en las diversas cableoperadoras que trabajan en el territorio colombiano. El horario de inicio del partido será a las 7:00 p.m. en horario de Colombia, con dos horas menos en países como Argentina, Uruguay y Chile.

Colombia vs. Chile se enfrentan en amistoso internacional. (Video: FCF)
Colombia vs. Chile se enfrentan en amistoso internacional. (Video: FCF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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