Colombia sacó un importante empate en La Paz ante Bolivia por las Eliminatorias Qatar 2022. Reinaldo Rueda, al observar el cansancio de sus futbolistas, decidió plantear un partido defensivo y aprovechar los arranques individuales de sus atacantes.

Tras el partido, el entrenador conversó con la prensa y rescató la entrega de su equipo en el que catalogó como difícil. “Conocemos la complejidad de este juego. Inicialmente nos costó esa adaptación a la velocidad del balón y enfrentar a un equipo bien estructurado”, explicó.

Antes del gol de Roger Martínez (1-0), Colombia tuvo opciones para abrir el marcador pero no pudo concretar. “Nos costó resolver un poco en el frente de ataque, las dos o tres situaciones en el juego”, dijo el DT cafetero.

El equipo tuvo un buen rendimiento, pero aún no demuestra el buen fútbol que regaló durante la Copa América. Para Rueda no existe punto de comparación. “En La Paz no se puede comparar con ningún otro partido y menos con los de Copa América. Son dos situaciones diferentes. Las condiciones de La Paz son excepcionales”.

Para Reinaldo Rueda, lo que complicó a su equipo fue el no tener un buen manejo en el centro del campo. “Nos faltó tener control de juego, sobre todo en zona central, haber achicado mejor y haber evitado el remate del gol y por eso se nos fue la victoria”, dijo.

Uno de los cambios que sorprendió durante el encuentro, fue la salida de Juan Fernando Quintero para el ingreso de Andrés Andrade, Rueda lo explicó: “El primer tiempo fue muy difícil, Quintero tenía esa función mantener el balón y Andrade entró muy bien, con mucho carácter. Los dos hicieron un trabajo muy bueno“.

El próximo partido de Colombia será ante Paraguay en Asunción el próximo domingo 5 de septiembre y cerrará la fecha triple de Eliminatorias el jueves 9 en Barranquilla ante Chile.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.