Colombia vs. Chile se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a un nuevo amistoso internacional por fecha FIFA. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? GOL Caracol TV televisará este partido por su señal de cable, así como la alternativa abierta de Canal RCN. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para el viernes 13 de noviembre desde las 7:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay). No te pierdas ningún detalle de este amistoso en la web de Depor.

Colombia vs. Chile: previa del partido

¿Dónde ver Colombia vs. Chile en Colombia?

El partido entre Colombia y Chile se podrá ver EN VIVO en territorio colombiano a través de Caracol Televisión y Canal RCN por señal abierta. Los aficionados también tendrán la posibilidad de seguir el encuentro mediante las plataformas digitales DITU, Gol Caracol y la aplicación de Canal RCN, según la disponibilidad de cada servicio.

¿Qué canal transmite Colombia vs. Chile por televisión?

En Colombia, el encuentro será transmitido por Caracol Televisión y Canal RCN, ambos mediante señal abierta. De esta manera, los hinchas podrán elegir entre estas alternativas para seguir el amistoso internacional desde sus hogares.

¿Cómo ver Colombia vs. Chile por streaming en Colombia?

Los usuarios colombianos podrán seguir el partido por internet mediante DITU, Gol Caracol y la aplicación de Canal RCN. Estas plataformas permitirán acceder a la transmisión desde dispositivos compatibles, como celulares, computadoras, tablets y Smart TV, de acuerdo con las condiciones de acceso de cada servicio.

¿Se puede ver Colombia vs. Chile por DIRECTV, Claro y Tigo?

Sí. Los usuarios de Colombia podrán consultar la disponibilidad de Caracol Televisión y Canal RCN dentro de la programación de sus respectivos operadores de televisión por suscripción, como DIRECTV, Claro y Tigo. Para acceder a las señales será necesario contar con el canal correspondiente dentro del paquete contratado.

¿Dónde ver Colombia vs. Chile EN VIVO en Chile?

En Chile, el amistoso internacional estará disponible a través de Mega y Mega 2 por televisión abierta. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante la plataforma de streaming MegaGO.

¿Qué canal transmite Colombia vs. Chile por televisión en Chile?

Los aficionados chilenos podrán sintonizar Mega y Mega 2 para disfrutar del compromiso frente a Colombia. La señal de Mega 2 también ofrecerá una transmisión con Lengua de Señas Chilena.

¿Cómo ver Colombia vs. Chile por streaming en Chile?

El encuentro podrá seguirse por internet mediante MegaGO, plataforma que permitirá acceder a la transmisión desde dispositivos compatibles. La disponibilidad y las condiciones de acceso dependerán del servicio.

¿A qué hora juegan Colombia vs. Chile y dónde ver el partido?

Colombia vs. Chile se enfrentarán este viernes 13 de noviembre de 2026, desde las 7:00 p. m. en Colombia y las 9:00 p. m. en Chile, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. En Colombia, la transmisión estará disponible por Caracol Televisión, Canal RCN y DITU, mientras que en Chile se podrá seguir por Mega, Mega 2 y MegaGO.

Colombia vs. Chile se enfrentan en amistoso. (Video: FCF)