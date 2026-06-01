Colombia vs. Costa Rica se medirán EN VIVO y EN DIRECTO, por un amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026, el cual se jugará en el Estadio El Campín de Bogotá. ¿Qué canales transmitirán este compromiso? Podrás acceder a este choque a través de las señales de Gol Caracol TV, RCN TV y Claro Sports para todo el territorio colombiano. Un detalle importante: no lo busques por Fútbol Libre TV. Revisa todos los detalles por la web de Depor desde las 6:00 p.m. (horario en Colombia, el mismo horario en Perú y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

¿Dónde ver Colombia vs. Costa Rica en Colombia?

Para ver la transmisión del partido entre Colombia vs. Costa Rica si estás en territorio colombiano, deberás conectarte a la señal de Gol Caracol TV disponible en los cableoperadores que ofrecen este canal.

¿A qué hora transmiten Colombia vs. Costa Rica en Colombia?

Para todo el territorio colombiano, el encuentro entre Colombia vs. Costa Rica comenzará a las 6:00 p.m. en el Estadio El Campín de Bogotá, con la misma hora en países como Brasil, Uruguay y Paraguay.

¿A qué hora transmiten Colombia vs. Costa Rica en Perú?

Si te encuentras en Perú, recuerda que el compromiso entre Colombia vs. Costa Rica comenzará a las 6:00 p.m., con la misma hora en países como Ecuador y Colombia.

Colombia vs. Costa Rica se enfrentan en amistoso internacional. (Video: FCF)