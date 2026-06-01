Este lunes 1 de junio desde las 6:00 p.m. (horario colombiano), Colombia vs. Costa Rica chocarán en el Estadio El Campín de Bogotá. ¿Cómo se verá este partido? La transmisión estará a cargo de GOL Caracol TV, RCN TV y Claro Sports para todo el territorio colombiano. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el encuentro comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que arrancará siete horas más tarde en España.

Colombia vs. Costa Rica se enfrentan en amistoso internacional. (Video: FCF)