Colombia vs. Croacia se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en un nuevo amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA ¿En qué canales ver la transmisión del partido? GOL Caracol TV tiene los derechos de transmisión para Colombia, con su versión de streaming en la plataforma de Caracol Play. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 26 de marzo desde las 6:30 p.m. (hora en Perú y Colombia). El duelo se llevará a cabo en el Camping World Stadium, ubicado en la ciudad de Orlando, Florida (Estados Unidos).

En el amistoso correspondiente a la fecha FIFA, Colombia visitará a Croacia el jueves 26 marzo. (Video: FCF)