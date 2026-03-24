En el Camping World Stadium de Orlando, Florida, Colombia vs. Croacia se verán las caras en un amistoso internacional de preparación previo al Mundial 2026. En esta nota conocerás todos los detalles del duelo que tendrá a James Rodríguez y Luka Modrić como principales atractivos dentro del campo de juego. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Más allá del carácter no oficial, el partido tiene un peso estratégico evidente: Colombia ya tiene asegurada su presencia en la Copa del Mundo y estos encuentros forman parte de la fase denominada ‘Road to 26’, diseñada para afinar detalles ante rivales de alto nivel competitivo.

Colombia, entre certezas y ajustes finales. El equipo cafetero llega a esta cita con una base consolidada, producto de un proceso que ha logrado estabilidad en rendimiento y resultados. Sin embargo, el cuerpo técnico aún evalúa variantes y nombres, consciente de que estos amistosos serán decisivos para definir la lista final mundialista.

Néstor Lorenzo ha reunido un plantel de 26 jugadores que combina referentes y futbolistas en gran momento. Figuras como James Rodríguez, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Jhon Arias lideran un grupo que también incluye alternativas jóvenes que buscan ganarse un lugar en la estructura definitiva.

La presencia de James Rodríguez, capitán del equipo, añade un componente simbólico y futbolístico importante. El mediocampista vuelve a la selección tras recuperar ritmo competitivo al disputar sus dos primeros encuentros en la MLS con el Minnesota United, en un contexto donde su liderazgo puede ser determinante para ordenar el juego ofensivo colombiano.

Croacia, un rival de jerarquía europea. Enfrente estará una selección croata que, aunque en proceso de renovación, mantiene su esencia competitiva y experiencia en torneos internacionales. El técnico Zlatko Dalić ha destacado el duelo como una prueba exigente, especialmente por la velocidad y capacidad ofensiva del equipo sudamericano.

Croacia no llega sin interrogantes: su entrenador ha reconocido problemas puntuales en defensa, particularmente en el lateral izquierdo, lo que podría obligar a modificaciones estructurales como el uso de una línea de tres defensores para equilibrar el equipo. La idea es que estas cuestiones se resuelvan lo antes posible de cara a la justa mundialista.

Desde lo táctico, se espera un duelo de estilos contrastantes: Colombia apostará por la velocidad en transiciones y el desequilibrio de sus extremos, mientras que Croacia buscará controlar el ritmo del partido a través de la posesión y la experiencia de su mediocampo. La eficacia en las áreas será determinante.

Colombia vs. Croacia: horarios del partido

El amistoso internacional entre Colombia vs. Croacia se disputará este jueves 26 de marzo en el Camping World Stadium, ubicado en la ciudad de Orlando, Florida (Estados Unidos). El partido comenzará a las 6:30 p.m. en horario de Colombia, Perú y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y seis horas más en España.

¿En qué canales ver el Colombia vs. Croacia?

Este amistoso entre Colombia vs. Croacia será televisado para todo el pueblo colombiano por las señales exclusivas de GOL Caracol TV y RCN, además de la alternativa de streaming en Caracol Play. En Estados Unidos, por ejemplo, se verá vía FOX Sports 2.

¿Dónde ver Colombia vs. Croacia en Perú?

El partido entre Colombia vs. Croacia no tiene transmisión exclusiva para Perú, y tampoco recomendamos buscarla por Fútbol Libre TV. Eso sí, los usuarios podrían conectarse a la televisación colombiana de GOL Caracol TV a través del uso de una VPN.

¿Dónde ver Colombia vs. Croacia en Argentina?

El amistoso entre Colombia vs. Croacia no tiene transmisión exclusiva para Argentina, y tampoco recomendamos buscarla por Fútbol Libre TV. Eso sí, los usuarios podrían conectarse a la televisación colombiana de GOL Caracol TV a través del uso de una VPN.

¿Dónde ver Colombia vs. Croacia en Chile?

El encuentro amistoso internacional entre Colombia vs. Croacia no tiene transmisión exclusiva para Chile, y tampoco recomendamos buscarla por Fútbol Libre TV. Eso sí, los usuarios podrían conectarse a la televisación colombiana de GOL Caracol TV a través del uso de una VPN.

¿Dónde ver Colombia vs. Croacia en Ecuador?

El compromiso de preparación entre Colombia vs. Croacia no tiene transmisión exclusiva para Ecuador, y tampoco recomendamos buscarla por Fútbol Libre TV. Eso sí, los usuarios podrían conectarse a la televisación colombiana de GOL Caracol TV a través del uso de una VPN.

¿Dónde ver Colombia vs. Croacia en Paraguay?

El duelo entre Colombia vs. Croacia, a jugarse el jueves 26 de marzo en Estados Unidos, no tiene transmisión exclusiva para Paraguay, y tampoco recomendamos buscarla por Fútbol Libre TV. Eso sí, los usuarios podrían conectarse a la televisación colombiana de GOL Caracol TV a través del uso de una VPN.

¿Dónde ver Colombia vs. Croacia en Estados Unidos?

El choque entre Colombia vs. Croacia sí se podrá ver en Estados Unidos por la señal de FOX Sports 2.

¿Dónde ver Colombia vs. Croacia en México?

El amistoso entre Colombia vs. Croacia no tiene transmisión exclusiva para México, y tampoco recomendamos buscarla por Fútbol Libre TV. Eso sí, los usuarios podrían conectarse a la televisación colombiana de GOL Caracol TV a través del uso de una VPN.

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