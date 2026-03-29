vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en un nuevo correspondiente a la fecha FIFA ¿En qué canales ver la transmisión del partido? GOL Caracol TV tiene los derechos de transmisión para Colombia, con su versión de streaming en la plataforma de Caracol Play. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 29 de marzo desde las 2:00 p.m. (hora en Perú y Colombia). El duelo se llevará a cabo en el estadio Northwest Stadium de Landover (Estados Unidos).

Colombia vs. Francia EN VIVO: ver transmisión de GOL Caracol TV y Canal RCN
Colombia vs. Francia EN VIVO: ver transmisión de GOL Caracol TV y Canal RCN
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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