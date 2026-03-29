Colombia vs. Francia se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en un nuevo amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA ¿En qué canales ver la transmisión del partido? GOL Caracol TV tiene los derechos de transmisión para Colombia, con su versión de streaming en la plataforma de Caracol Play. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 29 de marzo desde las 2:00 p.m. (hora en Perú y Colombia). El duelo se llevará a cabo en el estadio Northwest Stadium de Landover (Estados Unidos).

Colombia vs. Francia EN VIVO: ver transmisión de GOL Caracol TV y Canal RCN