En el Northwest Stadium de Landover (Maryland, Estados Unidos), Colombia vs. Francia se verán las caras en un amistoso internacional de preparación previo a la Copa del Mundo 2026, la cual se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En esta nota conocerás todos los detalles del duelo que tendrá a James Rodríguez y Kylian Mbappé como principales atractivos dentro del campo de juego. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

El encuentro forma parte de la denominada preparación ‘Road to 26’, en la que el equipo de Néstor Lorenzo busca consolidar su identidad futbolística ante rivales de primer nivel. Tras enfrentar a Croacia días antes, el choque ante Francia representa un salto de dificultad que permitirá evaluar el verdadero alcance competitivo del combinado cafetero.

Colombia llega golpeada, pero con margen de reacción. El conjunto sudamericano viene de caer por 2-1 ante Croacia en Orlando, en un partido donde mostró falencias defensivas y dificultades para sostener el ritmo competitivo. A pesar de un inicio prometedor, los errores puntuales terminaron costando caro y dejaron señales claras de aspectos a corregir.

Más allá del tropiezo reciente, Colombia atraviesa un ciclo positivo bajo la conducción de Néstor Lorenzo, con una base consolidada que incluye referentes y nuevas figuras. El equipo ha sabido competir en el último año y su clasificación al Mundial 2026 refuerza la sensación de crecimiento sostenido.

Futbolistas como Luis Díaz, James Rodríguez y Jefferson Lerma lideran un equipo que combina talento ofensivo y equilibrio en el mediocampo. La probable alineación mantiene una estructura reconocible, con Vargas en el arco y una defensa que deberá responder mejor ante la exigencia europea.

Luis Díaz está pasando por un buen presente en el Bayern Múnich y es el llamado a ser uno de los líderes de Colombia. (Foto: Getty Images)

Del otro lado aparece una selección consolidada como Francia, subcampeona del mundo y con una generación repleta de talento. El equipo dirigido por Didier Deschamps llega en un momento positivo, tras vencer por 2-1 a Brasil en su último amistoso, con goles de Kylian Mbappé y Hugo Ekitiké.

La figura de Mbappé encabeza una ofensiva temible, acompañada por jugadores como Dembélé, Olise y Ekitiké, que aportan velocidad, desequilibrio y profundidad. Francia mantiene su sello de potencia física y precisión táctica, características que la convierten en uno de los favoritos al título mundial.

Este será el sexto enfrentamiento entre ambas selecciones, con un balance que registra tres triunfos para Francia y dos para Colombia. Sin embargo, el último antecedente favorece al equipo sudamericano, que supo imponerse en un duelo amistoso anterior (3-2 en el 2018), lo que añade un matiz de paridad al cruce.

El partido enfrentará dos estilos distintos: Colombia apostará por la velocidad en bandas y transiciones rápidas, mientras que Francia buscará controlar el ritmo con su mediocampo y golpear con su potencia ofensiva. La solidez defensiva y la eficacia en las áreas serán determinantes para inclinar la balanza.

Kylian Mbappé llega a este partido después de marcarle un gol a Brasil. (Foto: Getty Images)

Colombia vs. Francia: horarios del partido

El amistoso internacional entre Colombia vs. Francia se disputará este domingo 29 de marzo en el Northwest Stadium de Landover (Maryland, Estados Unidos). El partido comenzará a las 2:00 p.m. en horario de Colombia, Perú y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y seis horas más en España.

¿En qué canales ver el Colombia vs. Francia?

Este amistoso entre Colombia vs. Francia será televisado para todo el pueblo colombiano por las señales exclusivas de GOL Caracol TV y RCN, además de la alternativa de streaming en Caracol Play. En Estados Unidos, por ejemplo, se verá vía FOX Sports 2.

¿Dónde ver Colombia vs. Francia en Perú?

El partido entre Colombia vs. Francia no tiene transmisión exclusiva para Perú, y tampoco recomendamos buscarla por Fútbol Libre TV. Eso sí, los usuarios podrían conectarse a la televisación colombiana de GOL Caracol TV a través del uso de una VPN.

¿Dónde ver Colombia vs. Francia en Argentina?

El amistoso entre Colombia vs. Francia no tiene transmisión exclusiva para Argentina, y tampoco recomendamos buscarla por Fútbol Libre TV. Eso sí, los usuarios podrían conectarse a la televisación colombiana de GOL Caracol TV a través del uso de una VPN.

¿Dónde ver Colombia vs. Francia en Chile?

El encuentro amistoso internacional entre Colombia vs. Francia no tiene transmisión exclusiva para Chile, y tampoco recomendamos buscarla por Fútbol Libre TV. Eso sí, los usuarios podrían conectarse a la televisación colombiana de GOL Caracol TV a través del uso de una VPN.

¿Dónde ver Colombia vs. Francia en Ecuador?

El compromiso de preparación entre Colombia vs. Francia no tiene transmisión exclusiva para Ecuador, y tampoco recomendamos buscarla por Fútbol Libre TV. Eso sí, los usuarios podrían conectarse a la televisación colombiana de GOL Caracol TV a través del uso de una VPN.

¿Dónde ver Colombia vs. Francia en Paraguay?

El duelo entre Colombia vs. Francia, a jugarse el domingo 29 de marzo en Estados Unidos, no tiene transmisión exclusiva para Paraguay, y tampoco recomendamos buscarla por Fútbol Libre TV. Eso sí, los usuarios podrían conectarse a la televisación colombiana de GOL Caracol TV a través del uso de una VPN.

¿Dónde ver Colombia vs. Francia en Estados Unidos?

El choque entre Colombia vs. Francia sí se podrá ver en Estados Unidos por la señal de FOX Sports 2.

¿Dónde ver Colombia vs. Francia en México?

El amistoso entre Colombia vs. Francia no tiene transmisión exclusiva para México, y tampoco recomendamos buscarla por Fútbol Libre TV. Eso sí, los usuarios podrían conectarse a la televisación colombiana de GOL Caracol TV a través del uso de una VPN.

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