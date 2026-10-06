Colombia vs. Perú se enfrentan en un amistoso internacional FIFA. (Foto: Getty Images)
Colombia vs. Perú se enfrentan en un amistoso internacional FIFA. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO, por una nueva ? ¿Qué canales transmitirán este nuevo duelo para el equipo de ? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de GOL Caracol TV y Canal RCN en suelo ‘cafetero’, mientras que en Perú se verá por América TV (Canal 4 y América tvGO) y Bicolor+; no lo mires en Fútbol Libre TV. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Colombia y Perú a las 6:45 p.m., con dos horas más en Argentina. No te pierdas este encuentro que se disputará en el Nu Stadium (Miami, Estados Unidos).

Colombia vs. Perú se enfrentan en un amistoso internacional FIFA. (Video: Selección Colombia)
Colombia vs. Perú se enfrentan en un amistoso internacional FIFA. (Video: Selección Colombia)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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