¿Dónde ver Colombia vs. Costa Rica EN VIVO y EN DIRECTO, por el amistoso internacional? ¿En qué canales transmitirán el partido? Según la programación, estos serán los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará este lunes 1 de junio: GOL Caracol TV, RCN TV y Claro Sports para todo el territorio colombiano. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerada una señal pirata, por lo que no la recomendamos como medio para ver este encuentro. Aquí vivirás todos los detalles en Depor desde las 6:00 p.m. (horario colombiano, el mismo horario en Perú y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). El partido se disputará en el Estadio El Campín de Bogotá.

Colombia vs. Costa Rica se enfrentan en amistoso internacional. (Video: FCF)