Colombia vs. Croacia se enfrentan en un amistoso internacional por la fecha FIFA de marzo. (Diseño: Depor)
Colombia vs. Croacia se enfrentan en un amistoso internacional por la fecha FIFA de marzo. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por ? ¿En qué canal transmiten el partido? Para Latinoamérica, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el jueves 26 de marzo del 2026: GOL Caracol TV, RCN y Caracol Play. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 6:30 p.m., según el horario en Colombia.

Colombia enfrentará a Croacia en Estados Unidos. (Video: FCF)
Colombia enfrentará a Croacia en Estados Unidos. (Video: FCF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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