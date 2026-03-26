¿Dónde ver Colombia vs. Croacia EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por amistoso internacional? ¿En qué canal transmiten el partido? Para Latinoamérica, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el jueves 26 de marzo del 2026: GOL Caracol TV, RCN y Caracol Play. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 6:30 p.m., según el horario en Colombia.

Colombia enfrentará a Croacia en Estados Unidos. (Video: FCF)