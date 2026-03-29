Por un amistoso internacional FIFA, Colombia vs. Francia se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión exclusiva de GOL Caracol TV y su versión de streaming vía Caracol Play para Colombia. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Este encuentro está programado para las 2:00 p.m. del domingo 29 de marzo (horarios en Colombia, Perú y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España). ¡Imperdible!

Partido gratis, Colombia vs. Francia EN VIVO: ver en directo GOL Caracol TV y Canal RCN