GOL Caracol TV, Canal RCN y Claro Sports transmitirán el amistoso internacional, donde Colombia vs. Costa Rica se verán las caras en el Estadio El Campín de Bogotá. ¿A qué hora comenzará la transmisión del compromiso? Según la programación, este choque arrancará a las 6:00 p.m. en horario de Colombia, Perú y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Depor te hará vivir todas las incidencias de este encuentro. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV.

Colombia vs. Costa Rica se enfrentan en amistoso internacional. (Video: FCF)