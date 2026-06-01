, Canal RCN y Claro Sports transmitirán el amistoso internacional, donde se verán las caras en el . ¿A qué hora comenzará la transmisión del compromiso? Según la programación, este choque arrancará a las 6:00 p.m. en horario de Colombia, Perú y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Depor te hará vivir todas las incidencias de este encuentro. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV.

Colombia vs. Costa Rica se enfrentan en amistoso internacional. (Video: FCF)
Colombia vs. Costa Rica se enfrentan en amistoso internacional. (Video: FCF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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