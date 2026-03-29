Desde el Northwest Stadium de Landover (Estados Unidos), vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por . ¿Dónde pasan el partido? Para Colombia, este enfrentamiento estará disponible en GOL Caracol TV, además del acceso de pago en Caracol Play. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿A qué hora comenzará este encuentro? El choque se disputará este domingo 29 de marzo desde las 2:00 p.m., según el horario en suelo colombiano (lo mismo en Perú y Ecuador).

GOL Caracol TV EN VIVO, Colombia vs. Francia en directo: transmisión gratis vía Canal RCN
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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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