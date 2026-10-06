transmitirá el choque entre EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en su plataforma de paga. Recuerda que este evento está programado para este martes 6 de octubre en el (Miami, Florida, Estados Unidos), a partir de las 6:45 p.m. en Colombia y Perú, con dos horas más tarde en países como Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Además de GOL Caracol TV, podrás mirarlo en suelo colombiano por Canal RCN y en Perú por América TV y Bicolor+. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Colombia vs. Perú. (Video: Selección Colombia)
Colombia vs. Perú. (Video: Selección Colombia)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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