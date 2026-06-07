La selección colombiana encontró premio a su insistencia sobre los 40 minutos del primer tiempo. Tras una rápida combinación ofensiva, los dirigidos por Néstor Lorenzo rompieron la resistencia de Jordania con una acción que desató la celebración en las tribunas. El ataque nació con una recuperación en campo rival y continuó con una gran asistencia de James Rodríguez. Gracias a Jhon Arias, el balón terminó en la red para establecer el 1-0 parcial y darle tranquilidad al conjunto cafetero en uno de sus últimos ensayos antes del inicio de la Copa del Mundo 2026.

SOBRE EL AUTOR Sebastián Ardiles Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.