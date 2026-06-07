Colombia amplió su ventaja ante Jordania con una gran jugada colectiva que evidenció el buen momento futbolístico del equipo cafetero. La acción se inició con un rápido quise de Lerma quién asistió a James y una serie de combinaciones precisas que rompieron la defensa rival. Tras varios toques en campo contrario, el balón llegó a los pies de Jhon Arias, quién de un cabezazo anotó el 2-0 parcial. Con este tanto, el atacante colombiano firmó su doblete en el encuentro y se consolidó como la figura del partido.

SOBRE EL AUTOR Sebastián Ardiles Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.