Todo hace indicar que James Rodríguez se despedirá de Everton esta temporada. Según la prensa inglesa, el colombiano estaría próximo a cerrar su fichaje con el Al-Rayyan de Qatar, despidiéndose de Rafael Benítez y compañía. La novela tendrá final luego de una larga espera.

El cucuteño necesita tener minutos si quiere volver a ser el mismo de siempre. Hasta el momento no ha podido tener minutos en el cuadro ‘Toffee’ este nuevo año futbolístico debido a que estuvo en cuarentena en su domicilio tras tener contacto con una persona con coronavirus y lesionarse luego de regresar a los entrenamientos.

El principal objetivo de Rodríguez es ser tomado en cuenta en la Selección Colombia que busca clasificar a la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022 y, para lograrlo, tendrá que buscar nuevos rumbos.

Tras el anuncio de su posible partida, más de un referente del equipo ‘Tricolor’ dio su opinión, entre ellos, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, quien conversó con Blu Radio y le envió un mensaje al ‘10′, explicando que tiene que pedir perdón luego de tanta polémica.

“Como jugador de fútbol ya lo conocemos, pero no sabemos cómo está”, inició el ‘Pibe’. “Falcao jugaba 20 o 15 minutos y estaba en la lista, su problema en Turquía fueron las lesiones y no los goles. El problema de James es que no está convocado y se fue contra el técnico”.

“Él tiene que pedir disculpas públicamente como hicieron otros si quiere ir. Si el problema ya está arreglado, pues hay que llamarlo, nadie duda de él”, afirmó Valderrama.

Asímismo, explicó que James tiene las condiciones necesarias como para resaltar. Ya lo demostró en otros equipos. “Él solito se sacó y él solito va a entrar. ¿Por qué se transformó James Rodríguez? Si él ni hablaba. Él antes jugaba fútbol y cambió el rol. Ese rol es cuando uno se va del fútbol”, agregó.

¿Cuánto ganaría James en Qatar?

Según reveló la prensa inglesa, el contrato del cucuteño sería por nueve meses, en los cuales, ganaría 800.000 libras esterlinas cada 30 días, es decir 1.092.546 dólares o 931.541 euros. Eso es pesos colombianos es más de 4 mil millones.

A partir de conocerse estos montos, se puede calcular que, durante toda su travesía en Asia, recibiría 7.200.000 libras. Esta cifra en dólares es de 9.833.079 y en euros de 8.383.847. En pesos colombianos esa casi de 38 mil millones.





