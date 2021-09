A Lionel Messi no le están saliendo las cosas. Lleva tres partidos en el París Saint-Germain (Reims, Brujas y Lyon) y sigue sin brillar como nos tiene acostumbrados. A pesar de que está rodeado de los mejores jugadores del mundo, como Neymar y Kylian Mbappé, el crack argentino no termina de arrancar y las primeras críticas no han tardado en llegar. La prensa francesa ha empezado a reclamar goles y asistencias del ‘30’ del PSG a casi dos meses de su llegada como agente libre desde el FC Barcelona.

“Messi se está marchitando. Cabeza cada vez más baja, camina y ya no pesa en el juego”, publicó ‘Le Parisien’, uno de los medios más influyentes en Francia. En referencia a lo que fue el partido ante Lyon en el Parque de los Príncipes, el citado diario calificó de “intermitente” la actuación del futbolista argentino.

Por otro lado, ‘Le Parisien’ hizo énfasis en lo que fue el polémico cambio de Lionel Messi por parte de Mauricio Pochettino. Para el medio, “fue una demostración del técnico de su personalidad en el vestuario”. Sin embargo, este martes se ha conocido que el rosarino lo hizo para cuidar la integridad física del ex Barcelona.

“Lionel Messi tiene síntomas de una contusión ósea en la rodilla izquierda y no entra en la convocatoria del París Saint-Germain(PSG) para el duelo de mañana contra el Metz”, indicó este martes el club. El jugador se sometió esta mañana a una resonancia magnética que dejó entrever esa lesión y volverá a ser sometido a pruebas en 48 horas para determinar si puede regresar a los terrenos de juego.

PSG filtró que el técnico quiso preservarle tras haber sufrido una dura entrada unos minutos antes. El jugador cojeaba ligeramente al día siguiente y no se entrenó con el resto de sus compañeros, según ‘L’Équipe’.

La sustitución de Messi por motivos técnicos, la primera desde marzo de 2010 sin que su equipo tuviera una clara ventaja, levantó muchos comentarios en París, alimentados por los gestos de sorpresa del jugador al abandonar el campo, sin apenas saludar al técnico.





