vs. se midieron en el compromiso correspondiente por la fecha 19 del Torneo Apertura de la . ¿En qué canales se vio la transmisión del partido? Win Sports y RCN tienen los derechos de televisación del campeonato colombiano, además de la opción de streaming en la plataforma digital de Win Sports Play. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este viernes 30 de abril desde las 6:00 p.m. y tuvo lugar en el Palogrande de Manizales (Colombia).

Once Caldas vs. Atlético Nacional EN VIVO: ver transmisión vía Win Sports Play y RCN
Once Caldas vs. Atlético Nacional EN VIVO: ver transmisión vía Win Sports Play y RCN
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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