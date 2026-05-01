Once Caldas vs. Atlético Nacional se midieron en el compromiso correspondiente por la fecha 19 del Torneo Apertura de la Liga BetPlay 2026. ¿En qué canales se vio la transmisión del partido? Win Sports y RCN tienen los derechos de televisación del campeonato colombiano, además de la opción de streaming en la plataforma digital de Win Sports Play. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este viernes 30 de abril desde las 6:00 p.m. y tuvo lugar en el Palogrande de Manizales (Colombia).

Once Caldas vs. Atlético Nacional EN VIVO: ver transmisión vía Win Sports Play y RCN