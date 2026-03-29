Este domingo 29 de marzo desde las 2:00 p.m. (horario en Perú y Colombia), Colombia vs. Francia chocan EN VIVO y EN DIRECTO, en un nuevo duelo amistoso internacional. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de GOL Caracol TV en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de Caracol TV, servicio de paga. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Northwest Stadium de Landover (Estados Unidos) será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España.

RCN EN VIVO, Colombia vs. Francia: mira ahora GOL Caracol TV por internet gratis