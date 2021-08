Reinaldo Rueda publicó el pasado martes la lista de convocados a la Selección Colombia para enfrentar los partidos ante Bolivia, Paraguay y Chile por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Tras el anuncio, más de un futbolista apareció en redes sociales con mensajes que mostraban su molestia por no aparecer en la nómina. Uno de ellos fue Johan Mojica.

El futbolista del Elche escribió en su cuenta de Instagram: “¿Es en serio? ¿Qué hay que hacer pues? Madre mía”. El comentario estuvo acompañado de algunos emojis en los que sobresalían los pulgares hacia abajo demostrando su desazón.

La publicación se convirtió en viral y tuvo mucha repercusión, por ello, un día después, el jugador se tuvo que rectificar. “Tomé la decisión de hacer este comunicado para aclarar lo sucedido con el mensaje que publiqué ayer en Instagram respecto a la convocatoria de nuestra selección Colombia y que borré minutos después”.

El mensaje de Johan Mojica luego de no ser convocado a Colombia. (Captura: Instagram)

Mojica explicó que el mensaje puede llevar a pensar que existe una gran molestia con la Selección Colombia, pero que esto no es así, que solo se trató de un momento de frustración y que se equivocó.

Johan escribió el siguiente texto: “Quiero presentar mis más sinceras disculpas al profe Reinaldo Rueda y todo su cuerpo técnico, con mis compañeros de la selección, directivos de la Federación Colombiana, y por último y no menos importante, nuestra hinchada; fue un error haberme dejado llevar emocionalmente por la frustración personal de no ser convocado, reconozco que no es la manera ni tampoco el contenido para expresarme”.

Para finalizar, el caleño e 29 años dejó claro que para él “siempre ha sido y será un orgullo y un gran honor representar a su país”. Recordemos que jugó con Colombia el Mundial Rusia 2018.

Colombia enfrentará a Bolivia en la Paz este 2 de septiembre (3:00 p.m., hora colombiana), a Paraguay en Asunción el 5 de septiembre (5:00 p.m.) y a Chile en Barranquilla, el 9 de septiembre (6:00 p.m.).





