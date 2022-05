Luego de no clasificar a Qatar 2022, la Selección Colombia comienza una nueva etapa con el objetivo de llegar al próximo Mundial en 2026. El ‘Tricolor’ confirmó un amistoso ante Arabia Saudita en junio y en este partido comenzará una renovación en el equipo en base a tres futbolistas que vienen destacando en Europa.

Ante la salida de Reinaldo Rueda, el técnico designado para este encuentro es Héctor Cárdenas, según un comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol. El entrenador quiere hacer una revolución completa en el equipo, tras no clasificar al Mundial, por lo que tiene en mente que su equipo gire en torno a tres jugadores: Luis Fernando Díaz, Rafael Santos Borré y Luis Sinisterra.

Según la información de Carlos Antonio Vélez, en el programa Planeta Fútbol de Antena 2, Héctor Cárdenas quiere armar su equipo con base a estos jugadores, quienes será los nuevos referentes de la Selección Colombia.

No obstante, el periodista no descartó que algún experimentado no sea llamado, aunque aseguró que Juan Guillermo Cuadrado, Rafamel Falcao García, Luis Fernando Muriel, William Tesillo y James Rodríguez no serían llamados para este encuentro, ya que Héctor Cárdenas prefiere armar un equipo joven.

Por otro lado, se espera que haya una convocatoria de futbolistas de la Liga BetPlay para buscar nuevas opciones para la Selección Colombia y que puedan acompañar a Luis Fernando Díaz, Rafael Santos Borré y Luis Sinisterra en esta nueva etapa.

Recordemos que la Selección Colombia anunció en un comunicado a través de las redes sociales que disputará un partido amistoso internacional frente a Arabia Saudita, el próximo 5 de junio en la ciudad de Murcia, en España, y el técnico será Héctor Cárdenas. De esta manera, la ‘Tricolor’ empezará su reestructuración tras el fracaso en las Eliminatorias Qatar 2022 con Reinaldo Rueda en el baquillo.





