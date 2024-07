Colombia estuvo a un paso de conquistar su segunda Copa América en la historia. En el torneo celebrado en los Estados Unidos, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo demostró un nivel impresionante, superando a Brasil en la fase de grupos y eliminando a Uruguay en semifinales. Sin embargo, en la final disputada en Miami, la Selección Argentina se convirtió en un obstáculo insuperable. Una semana después del cruce en el Hard Rock Stadium, una de las figuras del equipo cafetero, Jhon Córdoba, ofreció su análisis de la derrota en los 120 minutos de juego, sugiriendo que la ‘Scaloneta’ tenía como objetivo llegar a los penales.

Jhon Córdoba, el delantero del Krasnodar ruso, fue claro en sus declaraciones sobre lo sucedido en la final, especialmente en relación a una jugada controvertida con Alexis Mac Allister en la que el árbitro brasileño Raphael Claus decidió no otorgar un penal a favor de Colombia.

“En el momento teníamos ganas de ganar. Sucedieron ciertas cosas que aún no tenemos explicación. Lo del penal lo vimos todos. Era claro, pero el árbitro vio otra cosa y capaz eso hubiese cambiado las cosas”, comentó Córdoba en diálogo con ESPN, subrayando su frustración ante la decisión arbitral que podría haber cambiado el curso del partido.

Insistiendo en su perspectiva, Córdoba respaldó su visión sobre la hipotética infracción dentro del área defendida por Emiliano Martínez. “Para mí fue penalti, obvio. Creo que, si lo hubieran visto desde otra perspectiva, hubiera cambiado el partido. Pero ese es el fútbol. Cada uno tiene sus decisiones y hay que aceptarlo”, mencionó el número 9 de Colombia.

Colombia dejó todo en la cancha





Más allá de la polémica jugada, Córdoba reflexionó sobre el desempeño general del equipo colombiano a lo largo del torneo, destacando el esfuerzo y la calidad demostrada a pesar de no haber logrado alzarse con el trofeo.

“Creo que no tuvimos la suerte necesaria. Ellos la tuvieron y nosotros no. Creo que hicimos mucho mejor partido que Argentina. Ellos tuvieron la suerte, ganaron el torneo, pero no tenemos que lamentarnos. Lo hicimos bien y no es momento de juzgar a nadie”, afirmó el delantero del Krasnodar.

Córdoba también expresó su orgullo por el trabajo en equipo durante la final. "Raras son las finales donde se marcan muchos goles. Son partidos cerrados", remarcó. Sin embargo, concluyó con un comentario que generó controversia: "Ellos creo que salieron a buscar los penales. Se encontraron con el gol a último momento", dijo.





La Copa América de Jhon Córdoba





Durante el torneo, Jhon Córdoba se destacó como una pieza clave en el ataque colombiano, a pesar de la competencia con otros delanteros talentosos como Rafael Santos Borré y Miguel Borja. Lorenzo confió en Córdoba a ciegas como su delantero titular.

Córdoba tuvo una participación notable en los seis partidos disputados por Colombia en Estados Unidos, iniciando en cinco de ellos como titular y entrando desde el banco en uno. Además, dejó su huella en el marcador con dos goles (contra Costa Rica y Panamá) y contribuyó con dos asistencias (contra Costa Rica y Brasil).

