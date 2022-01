Fin del misterio. Tras la sorpresiva ausencia de James Rodríguez en el más reciente juego de Al Rayyan, diferentes medios de Catar aseguraron que el club que dirige el técnico francés, Laurent Blanc, tenía bajas importantes por COVID-19. Ante ello, se especuló que el volante colombiano era uno de los afectados. Sin embargo, según fuentes allegadas al equipo, su baja de último momento fue por precaución, ya que el jugador habría acusado un dolor muscular.

Según la información brindada, se ha revelado que James no estuvo presente por “una molestia leve en uno de los músculos de la pierna”. De acuerdo a la versión, el cucuteño tendría una incapacidad de máximo 7 días, lo que le da para jugar los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas el 28 de enero y 1 de febrero ante Perú y Argentina, respectivamente.

Asimismo, mientras Al Rayyan jugaba contra Al Khor por la liga de Catar, el colombiano aprovechó su ausencia del duelo para jugar Call of Duty: Warzone con el streamer ‘VdGUN’, uno de los mejores en la región latinoamericana. Al inicio de la transmisión, el creador de contenido confirmó que estaría con el ‘10′ de la ‘Tricolor’ y comentó la razón de la ausencia en el duelo antes mencionado.

En un principio, se especuló desde Catar que James habría dado positivo a COVID-19. No obstante, su ausencia se debió a un problema físico que acusó en los días previo al duelo. Debido a esto, el club no decidió arriesgar y cuidó al volante para que no se pierda la próxima convocatoria con la Selección Colombiana.

Quintero es duda para las Eliminatorias

Después del choque de preparación frente a los centroamericanos, Reinaldo Rueda dio un primer comentario con relación al mediocampista. “Juan Fernando sintió una molestia y se prefirió prevenir y cuidarse antes que se complicara. Según el médico es una contusión sobre el platillo tibial, sobre el hueso. Está con hielo ahora, esperando que responda bien y ojalá no sea nada grave”.

“Aspiramos a que solamente sea una contusión, que responda bien. En la semana tiene su viaje a Buenos Aires, con el mantenimiento que haga allá, creo que es algo que no genera mucha incertidumbre”, dijo el seleccionador de Colombia hace un par de días, cuando todavía no había un panorama más claro sobre ‘Juanfer’.

Sobre el minuto 42 del partido ante los hondureños, Quintero solicitó al comando técnico su cambio. El jugador se marchó para darle su lugar en la cancha a su compañero Yasper Aspirilla. El hombre de River Plate se había encargado de anotar el 1-0 en los primeros instantes de la contienda.





