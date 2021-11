Colombia sumó tan solo un punto en la última fecha doble de Eliminatorias Qatar 2022 en noviembre. Reinaldo Rueda no logra encontrar la solución a la falta de gol del equipo y las críticas no tardaron en llegar. Incluso, los fanáticos en el Metropolitano de Barranquilla ante Paraguay, corearon “Fuera Rueda”, pidiendo su salida.

Luego de algunas horas de haber terminado el encuentro ante la Albirroja, los ánimos se calmaron; sin embargo, aún hay personas que creen que lo mejor es que el entrenador caleño de un paso al costado a falta de cuatro jornadas para que termine el proceso clasificatorio.

Pero, así como muchos piden la salida de Rueda, otros creen que sería una verdadera locura. Así lo explicó Aldair Quintana, guardameta de Atlético Nacional que fue tomado en cuenta por Reinaldo en la selección Tricolor.

“Quedan solo cuatro partidos y si bien no se han dado los resultados que hemos querido, aún estamos en zona de clasificación, pero eso es importante. No dependemos de otras selecciones, si ganamos los cuatro partidos que quedan vamos a ir a Catar. No creo que a estas alturas de la Eliminatoria se dé para sacar al DT”, explicó el guardameta.

Quintana fue parte de la Copa América Brasil 2021 gracias a Rueda. Ha sido tomado en cuenta en el proceso con Álvaro Montero y Mosquera Marmolejo detrás de Vargas y Ospina.

“Quedan cuatro partidos súper importantes y tengo mucha fe de que se va a lograr, de que los jugadores que están o los que lleguen a estar van a tener la suficiente jerarquía para sacarlo adelante, no tengo duda de eso, hay un gran grupo humano, un gran equipo”, agregó Aldair.

“Como hincha hice mucha fuerza viendo el partido, quizás no se dio el resultado que queríamos, pero tengo mucha fe y esperanza que vamos a ir a Qatar”, finalizó.

Con el empate sin goles ante Paraguay, la selección cafetera ocupa provisionalmente la cuarta posición con 17 puntos. En la decimoquinta jornada, el 27 de enero, recibirá a Perú y Paraguay será anfitrión de Uruguay.





