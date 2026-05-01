Win Sports EN VIVO y EN DIRECTO transmitió el Once Caldas vs. Atlético Nacional por la fecha 19 del Torneo Apertura de la Liga BetPlay 2026. ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este viernes 30 de abril desde las 6:00 p.m. y tuvo lugar en el Palogrande de Manizales (Colombia). Además, el partido fue transmitido también por RCN y por la plataforma de streaming Win Sports Play. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! Revisa cada detalle del partido y la transmisión del partido.

Win Sports EN VIVO, Once Caldas vs. Atlético Nacional: ver transmisión en RCN