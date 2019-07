Se sienten pasos...: Messi y el recuerdo del 7-1 en Belo Horizonte 'calientan' el Argentina-Brasil

Llegó a Brasil hace cuatro semanas con toda la delegación albiceleste, se colocó el brazalete de capitán en cuatro partidos y marcó un gol, de penalti ante Paraguay en la segunda jornada... Pero la Copa América 2019 aún está esperando una gran noche de Lionel Messi. El astro del Barcelona todavía no ha regalado la gran actuación que todos los aficionados aguardan, y los focos apuntarán a él este martes en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, en el que dará comienzo la primera semifinal.



El valor de la instancia, el último paso antes de la final del Maracaná, y la histórica rivalidad futbolística con Brasil, se unen en este partido a una estadística no menor: Messi empatará en ese encuentro a Javier Mascherano como el futbolista argentino con más partidos disputados en la Copa América (26), y en caso de llegar a esta final, se pondría en la cúspide de esa lista.



En esta Copa América, todavía no se ha visto la versión de Messi que todos desean. No estuvo en el mal inicio ante Colombia (0-2), frente a Paraguay fue sujeto por los rivales aunque anotó el penalti (1-1) y en las victorias ante Catar y Venezuela (ambas por 0-2) no fue determinante.



Apenas doce remates, cinco de ellos a puerta, y cinco ocasiones generadas para sus compañeros contemplan a Messi en estos cuatro encuentros. Se viene Brasil, un rival al que esperaba, pero quizás no tan pronto En una Copa América en la que el '10' argentino se ha quejado varias veces por el resultado de los campos, también ha admitido que es un torneo "muy igualado" aunque de "poco fútbol".



Contra Brasil será algo diferente. La anfitriona tendrá que proponer juego en un escenario, el Mineirao, que le trae a la memoria nefastos recuerdos -el 1-7 ante Alemania en las semifinales del Mundial 2014-, lo que podría generar los espacios que Messi ha deseado pero no ha encontrado. El torneo está esperando la gran noche del '10', Argentina también. ¿Será Belo Horizonte el escenario en el que el capitán lleve a los suyos a su cuarta final de Copa América en las últimas seis ediciones?.

