Venció a Argentina y Brasil en Eliminatorias, para poner a la Selección de Uruguay en el segundo lugar de la tabla de posiciones en seis jornadas disputadas, y se sacó de encima nuevamente a la ‘Verdeamarela’ para meterse en semifinales de Copa América 2024. El trabajo de Marcelo Bielsa con la ‘Celeste’ va rindiendo sus frutos -a poco más de un año de su presentación- con un equipo que no solo representa muy bien la ‘garra charrúa’, sino que también sabe jugar y está preparado para competir con cualquier rival. Pese a que en el país oriental temían por el recambio generacional, el ‘Loco’ supo recomponer un plantel que venía de caer en fase de grupos del último Mundial en Qatar y poner en marcha a un grupo de jóvenes futbolistas con mucha proyección.

Aunque no tiene tantos títulos como otros técnicos de renombre, ni llegó a dirigir a clubes top en Europa, Bielsa siempre dejó huella en los equipos donde estuvo en su carrera profesional. Su legado va más allá de cualquier trofeo que pueda conseguir: marcó la pauta a través de un estilo de juego muy ofensivo, que muchas veces le hizo ganar pero también perder. Justamente en la derrota, el entrenador argentino supo encontrar más enseñanzas que en los triunfos, al punto de asegurar que es un ‘coleccionista de fracasos’: “La relación éxito y fracaso han sido fundamental en mi vida, pero el éxito y la felicidad no funcionan como sinónimos. Soy un especialista en fracasos y sé perfectamente que las adhesiones se pierden cuando se acaba el éxito. Hay gente exitosa que no es feliz, y gente feliz que no necesita del éxito. El éxito es una excepción y no un continuo’’, indicó al explicar la caída de Argentina en la primera ronda del Mundial de 2002, en el cual la ‘Albiceleste’ llegaba como favorita gracias a su gran rendimiento en Eliminatorias con él como DT.

Marcelo Bielsa también dirigió a las selecciones de Argentina y Chile. (Foto: Getty)

Su carrera como entrenador

Marcelo Bielsa nació el 21 de julio de 1955 en Rosario, Argentina. Inició su carrera futbolística en Newell’s Old Boys, donde debutó en 1976, aunque su paso como jugador fue breve. El ‘Loco’ desde temprano mostró una perspicacia táctica y una personalidad que lo destacaron tanto en el campo como en el banquillo. Tras retirarse y recibir su título de profesor de educación física, comenzó su carrera como entrenador en las divisiones inferiores del ‘Rojinegro’ en 1982, donde rápidamente se ganó reconocimiento por descubrir y desarrollar talentos como Gabriel Batistuta y Mauricio Pochettino. Ocho años después, en 1990, el DT asumió como técnico del primer equipo, llevándolos a ganar el campeonato argentino en 1991 y alcanzando una final de Copa Libertadores.

Su éxito en Newell’s lo llevó al fútbol mexicano y luego a Vélez Sarsfield, donde ganó el Torneo Clausura de 1998. Posteriormente dirigió a la Selección Argentina, quedando en el primer lugar de las Eliminatorias para la Copa del Mundo y ganando la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, aunque su paso por el Mundial de 2002 fue decepcionante. Entre 2007 y 2011 tomó el mando de la Selección de Chile, clasificando para el Mundial de 2010 y estableciendo las bases para la exitosa ‘generación dorada’ que ganó dos Copas América. Mientras que en Europa dejó su marca en el Athletic Bilbao, llevándolos a finales de la Copa del Rey y la Europa League en 2012; además, tras su paso por Francia para dirigir al Marsella y el Lille, Bielsa asumió en el 2018 el desafío en el Leeds United, guiándolos de regreso a la Premier League en 2020 después de 16 años de ausencia.

El 17 de mayo de 2023, el ‘Loco’ fue presentado como nuevo entrenador de la Selección de Uruguay, para encaminar un proyecto integral para darle un impulso al fútbol de ese país. “No tuvieron que convencerme, casi diría que todo lo contrario. Mi deseo de pertenecer a este proyecto tiene dos extremos muy convincentes para mí: uno es los jugadores que posee Uruguay, a mí me gusta el grupo de jugadores que han representado a Uruguay en los últimos años, y el otro es el destinatario del trabajo de una selección que es el ciudadano de a pie del país del que se trate”, dijo durante su primera conferencia de prensa como técnico de la ‘Celeste’.

Marcelo Bielsa le dio un aire fresco a la Selección de Uruguay y renovó el equipo, dejando de lado a futbolistas de la ‘vieja guardia’ como Edinson Cavani o Fernando Muslera y dándole a Luis Suárez un menor protagonismo, con el objetivo de que jugadores como Federico Valverde, Darwin Núñez y Ronald Araújo sean parte de la nueva columna vertebral. Esto le ha traído buenos resultados del ‘Loco’ y el cuadro charrúa se encuentra en el segundo lugar de la tabla de posiciones en las Eliminatorias al Mundial 2026, mientras que en la Copa América 2024 se ha clasificado a semifinales, tras vencer a Brasil por penales.

Sus números con Uruguay

Torneo Partidos Ganados Empatados Perdidos Copa América 2024 4 3 1 0 Eliminatorias 2026 6 4 1 1 Amistosos 6 3 2 1 Total 16 10 4 2

Los pilares del método Bielsa

“Yo soy un obsesivo del ataque. (...) El fútbol ofensivo es infinito, interminable. Por eso es más fácil defender que crear. Correr es una decisión de la voluntad, crear necesita del indispensable requisito del talento”, dijo alguna vez Bielsa para explicar su forma de ver el fútbol. El técnico argentino se ha caracterizado durante toda su carrera por su sello distintivo, en el que su equipo siempre debe tener el protagonismo del partido, y por tener una metodología de trabajo meticulosa en todo aspecto para anticiparse a los rivales. El estilo del ‘Loco’ es reconocido por la mayoría de jugadores a los que dirigió durante su carrera.

El volante uruguayo de Godoy Cruz, Vicente Poggi, contó cómo fue trabajar a las órdenes de Bielsa con la Selección de Uruguay Sub-23 en el Torneo Preolímpico. “Una cosa en común que Bielsa les pedía a todos los jugadores era el tema de la intensidad y lo físico, algo que muchos técnicos piden, pero no todos logran llegar a ejecutarla y Bielsa lograba eso con todos los jugadores en las prácticas que hacía, con cómo se manifestaba hacia nosotros, con cómo nos entrenaba y nos explicaba las situaciones”, aseguró el futbolista en Derechos Exclusivos (Radio Uruguay 1050 AM), quien remarcó: “Lo que nos pedía más que nada era tener intensidad, presión alta, correr; y después muchísimas cosas tácticas que también aprendimos con él que nunca nos habían dicho”.

Bielsa puede ser un estudioso de las tácticas y estrategias, pero no deja del lado el ámbito humano y la formación integral de los futbolistas para que pueden seguir creciendo como personas, lo que ayuda para poder convencer a los jugadores de que el estilo que intenta implementar les traerá buenos resultados. “En mi caso, son experiencias que te quedan marcadas para toda la vida y para tu carrera, son experiencias también con alto nivel competitivo y quedará más marcada aún por el tipo de técnico que tuvimos porque nos dejó muchas enseñanzas”, añadió Poggi.

Por otro lado, el exfutbolista español, Pablo Hernández, relató detalles sobre el paso del técnico en Inglaterra. “Cuando Marcelo llegó al Leeds yo tenía 31 años y habiendo jugado en la liga española, Premier League y Champions uno cree que se las sabe todas. La llegada de Bielsa para mí fue dar un salto de calidad y un plus que pensaba que no lo tenía. Si no estabas bien físicamente, con él no jugabas. Era una locura. A nivel de juego y de saber qué hacer en el campo ya es sabido por todos cómo es su forma de trabajar y la importancia que le da a las cosas, la metodología”, dijo en una entrevista con el sitio El camino del entrenador.

“Para el jugador, mentalmente es muy agotador el día a día y hasta aburrido. A nosotros nos gusta hacer algún partido de fútbol reducido, que es divertido. Puede ser aburrido (los entrenamientos de Bielsa) pero cuando tú veías cómo competíamos, cómo salíamos al campo y éramos superior a los rivales, te convencías que ese era el camino al éxito para jugar bien. Al final, lo interiorizas y te acostumbras a esa manera de trabajar”, comentó.

Marcelo Bielsa dirigió a Leed Unides antes de llegar a Uruguay (Foto: AFP).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR