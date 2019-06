''Parece que no jugamos en casa'': la ácida crítica del vestuario de Brasil tras debut en Copa América

Tiempos difíciles. El cómodo triunfo de Brasil por 3-0 sobre Bolivia en el partido inaugural de la Copa América 2019 no escondió el mal juego de la 'Verdeamarela' en el primer tiempo, que concluyó con una sonora pitada del público de Sao Paulo a sus jugadores. En este sentido, Dani Alves , referente y capitán del 'Scratch', no se guardó nada y criticó duramente a la poca afición que fue a apoyar a la pentacampeona del mundo.



"No sé si es el precio de las entradas o qué es. Cuando jugamos en el Arena hay otra energía. Aquí se nota la rivalidad entre los clubes, la gente no los separa de la Selección" , fueron las vehementes palabras de Dani Alves, al ser cuestionado por cómo se sintió el recibimiento del público brasileño a la 'Canarinha' en su debut en la Copa América 2019.



En este sentido, el actual jugador del PSG quiso enfatizar en su discurso y subrayó: "No soy hipócrita, esto marca diferencias porque no tenemos la sensación de jugar en casa, de estar representando a nuestro país", señaló el capitán de Brasil, que no se mostró nada contento con lo visto ayer en el partido inaugural contra Bolivia desde el Estadio Morumbi.



Asimismo, Dani Alves admitió que el equipo tendrá que "hacer ajustes" para mejorar la precisión en el volumen de juego ofensivo tras el partido que ganaron por 3-0 en Sao Paulo después de haber jugado mal un primer tiempo hasta el punto de que recibieron abucheos de los más de 46.000 aficionados que se hicieron presentes en el estadio.



