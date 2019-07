Celebró de lo lindo: así vivió Neymar la clasificación de Brasil a la final de la Copa América [FOTOS]

Neymar sufrió uno de sus golpes más duros en el amistoso que jugó ante Qatar hace algunas semanas. Ese partido significó que se bajaba de la Copa América 2019 con la Selección de Brasil por lesión y que en su reemplazo llegaba Willian, extremo derecho del Chelsea. Pese a no estar al 100% en su condición física, esto no es pretexto para que la figura del PSG no aliente a su país.

En cuartos de final ante Paraguay se dejó ver y el último martes pasó lo mismo, ahora en el Estadio Mineirao de la ciudad de Belo Horizonte por semifinales frente a la Argentina de Lionel Messi (2-0). A 'Ney' le separaron un palco, al cual fue con sus amistades en tierras brasileras.

Es así que Neymar no se perdió ningún detalle de la clasificación de su país a la gran final del torneo continental. En la fotogalería de esta nota te mostramos todos los detalles.

