Les pesa la camiseta: Gabriel Jesus, Roberto Firmino y sus criticados rendimientos con Brasil en la Copa América

Es el país del ‘jogo bonito’. Ningún equipo ha sido más veces campeón del mundo que Brasil y, aunque sea un tanto arriesgado, podemos decir que el talento que nació en las favelas y distintos rincones del gigante sudamericano, no tienen parangón en el resto del mundo. Desde Pelé hasta Neymar, de amarillo y verde se han visto jugadores que cualquier equipo hubiese puesto en su once titular. No es gratuito que en los mejores planteles del mundo siempre haya uno que hable portugués.

En los últimos años, sin embargo, eso parece haber quedado en el olvido. Los malos resultados –los pentacampeones no han ganado un Mundial desde 2002 ni una Copa América desde 2007– han llenado de presión a los grandes talentos (algo similar a lo que sucede en Argentina) y resultados como el catastrófico 7-1 ante Alemania, en 2014, o la eliminación frente a Perú en la Copa Centenario (1-0) terminaron marcando una época.

Raúl Ruidíaz anotó un gol con la mano ante Brasil. Fue la única vez que el 'Scratch' se despidió de una Copa América en primera fase. (Foto: Getty Images / Video: YouTube)

Fue precisamente después de ese partido ante la blanquirroja que empezó, de alguna manera, el cambio. Tite fue el elegido para reemplazar a Dunga y con él no solo llegaron mejores rendimientos (ganó todo en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, salvo un empate ante Colombia), sino jugadores a los que pareció no pesarle el escudo (Gabriel Jesus o Roberto Firmino ). Así, se renovó la ilusión de conseguir la sexta estrella mundial, pues el 'Scratch' llegó como uno de los grandes candidatos.

Pero tras la eliminación ante Bélgica en cuartos de final, los ‘fantasmas’ volvieron a aparecer. Para la ‘torcida’ era inadmisible que los dos delanteros que la rompen en el Manchester City y Liverpool, respectivamente, no hayan destacado en la Copa del Mundo: Firmino quien fue suplente, anotó solo un gol; el grueso de las críticas se las llevó Gabriel Jesus, quien se despidió con la cuenta en cero.

El primer gol de Bélgica en cuartos de Rusia 2018 fue un autogol de Fernandinho. (Foto: Agencias / Video: DirecTV)

En la Copa América que se disputa en su país, Brasil sabe que tiene la obligación de quitarse el clavo. No solo por la eliminación temprana del año pasado, sino por lo sucedido en 2014, cuando hospedaron el mundial. Para eso, y con la confirmación de que Neymar se perdería el torneo por una lesión, por primera vez toda la presión recayó en los atacantes de la Premier League.

Jugados cuatro partidos, no hay respuesta y la crítica, lógicamente, se ha intensificado. Pero esta vez, Roberto Firmino se lleva el triste protagonismo: ha sido titular en todos los encuentros y solo tiene un gol, a Perú, tras el error de Pedro Gallese. Gabriel Jesus ha jugado todos pero solo dos de titular, y además como extremo derecho. Sigue sin inflar las redes, cortesía de un 'atajadón' del arquero peruano, en un penal muy bien pateado de parte del 'Menino'.



Aunque Brasil juegue con un solo 'punta' (Firmino), la presencia de Gabriel Jesus –más las de Everton y Coutinho– nos remiten a una 'canarinha' ofensiva, con hambre de goles, pero ninguno de parte de sus delanteros. A muchos, esto puede recordarles la etapa oscura del ataque del 'Scratch', cuando en 2014 los delanteros eran Fred y Jo. Sin embargo, esta vez se trata del delantero campeón de la Champions y del '9' campeón de la Premier League.

Fred fue el último jugador en anotarle en La Bombonera a Argentina. (Getty Images) Fred fue el '9' de la selección brasileña en Brasil 2014. (Getty Images)

Muy lejos ha quedado la versión suelta y desenfadada del Gabriel Jesus de las Eliminatorias, lo que le valió ser el capitán en un partido (Tite solía rotar la cinta) y continuar, pese a la sequía, como el artillero del 'Scratch' desde que el extécnico de Corinthians se sentó en el banquillo: lleva 16 'pepas', dos más que Neymar.

Pero en los grandes torneos parece no salirle las cosas al exfutbolista del Palmeiras. A falta de dos partidos –semifinal y la final o el duelo por el tercer puesto– sigue sin poder anotar ni en una Copa del Mundo ni en Copa América, algo que a muchos 'torcedores' de la vieja guarda puede exasperar, tomando en cuenta que Ronaldo fue goleador histórico de los mundiales hasta que Miroslav Klose lo superó, precisamente, en tierras brasileñas.

Roberto Firmino anotó el 2-0 en el Perú vs. Brasil. (Foto: captura / Video: América TV)

Nublados por otra zona del campo

Todo gran equipo necesita un goleador, dicen muchos que saben de fútbol. Sin embargo, Brasil, con las chances intactas de llevarse su noveno título continental, puede dar fe de que ello no es cierto al 100%. Aunque sus atacantes no estén encontrando el rendimiento esperado, los que sí lo hacen son los volantes y, al fin y al cabo, han permitido que la 'verdeamarelha' controle las acciones en sus cuatro encuentros (salvo, quizá, por un momento ante Venezuela).

Además, si retrocedemos un año para tomar un ejemplo todavía más claro, en la última selección francesa que se consagró en Rusia 2018 no hubo goles de su delantero de referencia. Oliver Giroud cumplió otras funciones en el equipo de Deschamps y, aun así, su país terminó logrando su segunda estrella.

Olivier Giroud alista el debut ante la bicolor. Olivier Giroud se ganó el puesto de titular ante Perú en Rusia 2018.

En Brasil sucede algo similar. Firmino termina siendo un delantero que juega más fuera que dentro del área. Al igual que en el Liverpool, en la selección suele ser el enlace que necesitan los volantes para conectar con extremos/interiores con gol, sea el caso de Mohamed Salah, Sadio Mané en su club, y Everton o Philippe Coutinho (o el propio 'Menino') en la Selección Brasileña.

Lo de Gabriel Jesus puede decirse con un tono de mayor preocupación. Teniendo en cuenta que en las Eliminatorias no se cansaba de hacer goles, parece raro que en las fases finales de los torneos no esté teniendo la misma suerte (hasta falló un penal contra Perú en la goleada 5-0), y eso que sus movimientos lo terminan ubicando, casi siempre, en zona de gol. Eso sí, ahora parte desde la banda, cuando en Eliminatorias –jugando de '9' neto, no por las bandas– no se cansaba de 'vacunar'.

El penal que Pedro Gallese le atajó a Gabriel Jesus. (America)

Al final, sin Neymar, no han sido precisamente los delanteros quienes se han puesto el equipo al hombro. Arthur, Coutinho y ni que decir de Everton son los principales responsables de que el cuadro local esté en semifinales de la competición. Quizás, ante Argentina, vuelvan a aparecer los delanteros brasileños que en su momento marcaron diferencias; mientras tanto, en sus tierras, sus hinchas tendrán que contentarse con cantar los goles de otros.

