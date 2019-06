No se confía: el portero boliviano Carlos Lampe cree que Brasil no sentirá ausencia de Neymar

El guardameta boliviano Carlos Lampe lamentó este martes la baja por lesión de la Copa América del delantero Neymar , pero aseguró que su reemplazo en el once titular será tan peligroso como él, y consideró que Brasil puedo armar "tres equipos diferentes de primera categoría".



" Neymar es una baja muy sensible pero ellos tienen jugadores que pueden suplir. Sale Neymar, entra Willian. Brasil puede conformar tres equipos diferentes de primer categoría sin ningún problema", añadió el portero de 32 años que juega como cedido en el San José de Oruro.



Lampe, quien fue elogiado por el seleccionador Tite y Neymar por el desempeño que alcanzó en las eliminatorias del Mundial de Rusia al garantizar un 0-0 en La Paz con once atajadas magistrales, elogió el nivel alcanzado por el equipo anfitrión de la Copa América.



" Brasil es uno de los mejores equipos en los últimos tiempos desde que acabó las eliminatorias. Juega presionando muy bien, pero también tiene magia y siempre va adelante. Es un rival duro, pero tenemos que jugar con la ansiedad de ellos", declaró.



El portero titular de la selección boliviana aseguró que en el debut de la Copa América la Verde "debe manejar el partido, tener la pelota para que ellos se desesperen un poco, y crear situaciones de gol".



Sobre 'Rabisco', el balón del certamen, dijo que reviste dificultades para sus colegas por la rapidez que adquiere ante remates potentes.



Admitió que su trabajo se tornará más exigente en la Copa América ante la calidad de los disparos a distancia como la del brasileño Daniel Alves. EFE

► ¿Se queda? Marcelo decidió si sigue en Real Madrid, pese a interés de Cristiano porque vaya a Juventus



► ¿Camino a la Premier? El club top que planea el fichaje de Rakitic en el mercado



► Mira aquí todo el fixture de la Copa América 2019



► Que celebren todos: los ascensos en la Premier League, LaLiga y otros torneos para 2019-20 [FOTOS]